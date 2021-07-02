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Adıyaman'da tütüncüler ve polis arasında arbede

Adıyaman'da tütüncüler ve polis arasında arbede

Satış yetki belgeleri olmadığı için tütün satmalarına izin verilmediği gerekçesiyle eylem yapmak isteyen kişilerle, polis arasında arbede yaşandı.