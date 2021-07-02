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    Adıyaman'da tütüncüler ve polis arasında arbede

    Satış yetki belgeleri olmadığı için tütün satmalarına izin verilmediği gerekçesiyle eylem yapmak isteyen kişilerle, polis arasında arbede yaşandı.
    • DHA
    • 02.07.2021 - 15:11
    • Güncelleme : 02.07.2021 - 15:13
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    Adıyaman'da tütüncüler ve polis arasında arbede

    Adıyaman’da satış yetki belgesi olmadan tütün ve tütün ürünlerinin satışının yasaklanmasının ardından, Tütüncüler Pazarı’nda iş yeri bulunan yaklaşık 200 kişi, eylem yapma kararı aldı.

    Tütün üreticilerinin de katıldığı eylemde kalabalık, Demokrasi Parkı’na gelerek, tütün satışını protesto etmek istedi.

    Polis ekiplerinin izinsiz eylem ve basın açıklaması yapılamayacağı uyarısı üzerine kalabalık ile polisler arasında kısa süreli arbede yaşandı.

    ‘GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR’ DEYİNCE EYLEM SONA ERDİ

    Arbede üzerine bölgeye gelen İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, kalabalıktakilerle konuşarak yürüyüşlerine izin verilmeyeceğini söyledi.

    Bunun üzerine kalabalık, Atatürk Bulvarı'ndaki valilik binası önünde geldi.

    Valilik bahçesine çıkarak kalabalığa seslenen Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadan, İçişleri Bakanlığı ile görüşmelerin devam ettiğini belirterek eyleme son vermelerini istedi.

    Yapılan bu görüşmenin ardından kalabalık, valilik binasından ayrıldı.

    Adıyaman'da tütüncüler ve polis arasında arbede VİDEO

    Adıyaman da tütüncüler ve polis arasında arbede #1

    Adıyaman da tütüncüler ve polis arasında arbede #2

    Adıyaman da tütüncüler ve polis arasında arbede #3

    Adıyaman da tütüncüler ve polis arasında arbede #4

    Adıyaman da tütüncüler ve polis arasında arbede #5

    Adıyaman da tütüncüler ve polis arasında arbede #6

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