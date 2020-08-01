Dolar
6.9773
-0.1445%
Euro
8.2051
-0.8794%
Altın
1976.07
1.0043%
Borsa
1126.9
-0.7617%
G. Altın
443.423
0.8712%
Bitcoin
78925.51
0.787%
29ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 29 C

    Adıyaman'da uçurumda mahsur kalan keçi kurtarıldı

    Halat yardımıyla keçinin bulunduğu yere inen ekipler, hayvanı sahibine teslim etti.
    • İHA
    • 01.08.2020 - 16:25
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Adıyaman'da uçurumda mahsur kalan keçi kurtarıldı

    Adıyaman'da bir keçi kurtarma operasyonu yapıldı.

    Merkeze bağlı Gümüşkaya Köyü'nde Mustafa Göksu’ya ait keçi, uçurumda mahsur kaldı.

    Keçisinin mahsur kaldığını gören Mustafa Göksu, keçiyi bulunduğu yerden kurtaramayınca durumu AFAD ekiplerine bildirdi.

    EKİPLER HAREKETE GEÇTİ

    Kısa sürede olay yerine gelen AFAD ekipleri, halat yardımıyla keçinin bulunduğu yere indi.

    AFAD ekiplerinin çalışmaları sonucunda mahsur kalan keçi, kurtarılarak sahibine teslim edildi. Keçisinin kurtarılmasına sevinen Mustafa Göksu, AFAD ekiplerine teşekkür etti.

    Adıyaman'da uçurumda mahsur kalan keçi kurtarıldı #1

    Adıyaman'da uçurumda mahsur kalan keçi kurtarıldı #2

    Görüş Bildir