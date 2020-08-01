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- Adıyaman'da uçurumda mahsur kalan keçi kurtarıldı
Adıyaman'da uçurumda mahsur kalan keçi kurtarıldı
Halat yardımıyla keçinin bulunduğu yere inen ekipler, hayvanı sahibine teslim etti.
- İHA
- 01.08.2020 - 16:25
Adıyaman'da bir keçi kurtarma operasyonu yapıldı.
Merkeze bağlı Gümüşkaya Köyü'nde Mustafa Göksu’ya ait keçi, uçurumda mahsur kaldı.
Keçisinin mahsur kaldığını gören Mustafa Göksu, keçiyi bulunduğu yerden kurtaramayınca durumu AFAD ekiplerine bildirdi.
EKİPLER HAREKETE GEÇTİ
Kısa sürede olay yerine gelen AFAD ekipleri, halat yardımıyla keçinin bulunduğu yere indi.
AFAD ekiplerinin çalışmaları sonucunda mahsur kalan keçi, kurtarılarak sahibine teslim edildi. Keçisinin kurtarılmasına sevinen Mustafa Göksu, AFAD ekiplerine teşekkür etti.