Adıyaman'da uyurken üzerlerine baca yıkılan çift öldü

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Teras katta uyurken üzerlerine yıkılan bacanın altında kalan Ferhat ve Semra Uğurlu çifti hayatlarını kaybetti.

Adıyaman'ın Yunus Emre Mahallesi'nde yaşayan ve 2 katlı binanın teras katında uyuyan Ferhat ve Semra Uğurlu çiftinin üzerlerine soba bacası düştü.

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Gürültüyü duyup yukarı çıkan diğer aile bireyleri, çifti kanlar içerisinde bulup, sağlık ekiplerine haber verdi.

Gelen ambulansla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Uğurlu çifti, doktorların tüm çabasına rağmen hayatlarını kaybetti.