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    Adıyaman'da uyurken üzerlerine baca yıkılan çift öldü

    Teras katta uyurken üzerlerine yıkılan bacanın altında kalan Ferhat ve Semra Uğurlu çifti hayatlarını kaybetti.
    • DHA
    • 31.07.2020 - 10:05
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    Adıyaman'da uyurken üzerlerine baca yıkılan çift öldü

    Adıyaman'ın Yunus Emre Mahallesi'nde yaşayan ve 2 katlı binanın teras katında uyuyan Ferhat ve Semra Uğurlu çiftinin üzerlerine soba bacası düştü.

    KURTARILAMADILAR

    Gürültüyü duyup yukarı çıkan diğer aile bireyleri, çifti kanlar içerisinde bulup, sağlık ekiplerine haber verdi.

    Gelen ambulansla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Uğurlu çifti, doktorların tüm çabasına rağmen hayatlarını kaybetti.

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    Adıyaman'da uyurken üzerlerine baca yıkılan çift öldü #2

    Adıyaman'da uyurken üzerlerine baca yıkılan çift öldü #3

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