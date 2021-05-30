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    Adıyaman'da uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı

    Bir apart dairesinde uyuşturucu partisi yaptıkları iddia edilen şahıslara yönelik operasyonda 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
    • İHA
    • 30.05.2021 - 13:27
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    Adıyaman'da uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı

    Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Altınşehir Mahallesinde bulunan bir apart dairede uyuşturucu partisinin yapıldığı bilgisinin alınması üzerine harekete geçti.

    OPERASYONDA ELE GEÇİRİLENLER

    Belirtilen adrese operasyon düzenleyen polis ekipleri, apart daire içerisinde 6 parça halinde 15.70 gram metamfetamin, 2 parça halinde 7 gram bonzai, 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı ve 3 adet sahte tam altın ele geçirildi.

    5 ŞÜPHELİYE GÖZALTI

    Polis ekipleri uyuşturucu maddelere el koyarken, M.Ç., H.A., S.B., V.D. ve A.E. isimli şahısları gözaltına alarak polis merkezine götürdü.

    Konuyla ilgili soruşturma açıldı.
    Adıyaman da uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı #1

    Adıyaman da uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı #2

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