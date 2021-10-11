Euro
10.3904
0.07%
Dolar
8.9717
0.04%
Altın
507.21
0.07%
Borsa
1.416
1.31%
Bitcoin
516.654
4.20%
EXEN Coin
23.30
9.38%
20ºC
İstanbul
Çok bulutlu 20 C

    Adıyaman'da uyuşturucu operasyonu: 5 kişi yakalandı

    Özel harekat polislerinin de katılımıyla gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda, 5 şüpheli gözaltına alındı.
    • AA
    • 11.10.2021 - 08:18
    • Güncelleme : 11.10.2021 - 09:33
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Adıyaman'da uyuşturucu operasyonu: 5 kişi yakalandı

    Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şubesi ekiplerince, önceden belirlenen farklı adreslere sabah erken saatlerde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

    ÖZEL HAREKAT DESTEK VERDİ

    Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı, Özel Harekat polislerinin de katıldığı uyuşturucu operasyonunda, adreslerde arama yapıldı.

    5 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

    Gözaltına alınan 5 kişi, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

    Adıyaman da uyuşturucu operasyonu: 5 kişi yakalandı #1

    Adıyaman da uyuşturucu operasyonu: 5 kişi yakalandı #2

    Adıyaman da uyuşturucu operasyonu: 5 kişi yakalandı #3

    Adıyaman da uyuşturucu operasyonu: 5 kişi yakalandı #4

    Adıyaman da uyuşturucu operasyonu: 5 kişi yakalandı #5

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir