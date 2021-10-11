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- Adıyaman'da uyuşturucu operasyonu: 5 kişi yakalandı
Adıyaman'da uyuşturucu operasyonu: 5 kişi yakalandı
Özel harekat polislerinin de katılımıyla gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda, 5 şüpheli gözaltına alındı.
- AA
- 11.10.2021 - 08:18
- Güncelleme : 11.10.2021 - 09:33
Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şubesi ekiplerince, önceden belirlenen farklı adreslere sabah erken saatlerde eş zamanlı operasyon düzenlendi.
ÖZEL HAREKAT DESTEK VERDİ
Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı, Özel Harekat polislerinin de katıldığı uyuşturucu operasyonunda, adreslerde arama yapıldı.
5 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
Gözaltına alınan 5 kişi, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.