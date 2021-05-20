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    Adıyaman'da yakalanan 2 şüphelinin üzerinden uyuşturucu çıktı

    Polisin 'dur' ihtarına uymayıp, koşarak kaçan ve kovalamaca sonucu yakalanan 2 şüphelinin üzerinde uyuşturucu ele geçirildi.
    • DHA
    • 20.05.2021 - 10:01
    • Güncelleme : 20.05.2021 - 10:33
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    Adıyaman'da yakalanan 2 şüphelinin üzerinden uyuşturucu çıktı

    Gece Adıyaman'daki Hocaömer Mahallesi’nde polis ekipleri, durumundan şüphelendiği 2 kişiyi durdurmak istedi.

    Polislerin 'dur' ihtarına uymayan İ.K. ile A.G. isimli şüpheliler, koşarak kaçmaya başladı.

    EMNİYETTE SORGULARI SÜRÜYOR

    Kovalamaca sonucu yakalanan 2 şüphelinin üzerinde yapılan aramada, uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki sorgularına başlandı.

    Adıyaman'da yakalanan 2 şüphelinin üzerinden uyuşturucu çıktı VİDEO

    Adıyaman da yakalanan 2 şüphelinin üzerinden uyuşturucu çıktı #1

    Adıyaman da yakalanan 2 şüphelinin üzerinden uyuşturucu çıktı #2

    Adıyaman da yakalanan 2 şüphelinin üzerinden uyuşturucu çıktı #3

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