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- Adıyaman'da yakalanan 2 şüphelinin üzerinden uyuşturucu çıktı
Adıyaman'da yakalanan 2 şüphelinin üzerinden uyuşturucu çıktı
Polisin 'dur' ihtarına uymayıp, koşarak kaçan ve kovalamaca sonucu yakalanan 2 şüphelinin üzerinde uyuşturucu ele geçirildi.
- DHA
- 20.05.2021 - 10:01
- Güncelleme : 20.05.2021 - 10:33
Gece Adıyaman'daki Hocaömer Mahallesi’nde polis ekipleri, durumundan şüphelendiği 2 kişiyi durdurmak istedi.
Polislerin 'dur' ihtarına uymayan İ.K. ile A.G. isimli şüpheliler, koşarak kaçmaya başladı.
EMNİYETTE SORGULARI SÜRÜYOR
Kovalamaca sonucu yakalanan 2 şüphelinin üzerinde yapılan aramada, uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki sorgularına başlandı.
Adıyaman'da yakalanan 2 şüphelinin üzerinden uyuşturucu çıktı VİDEO