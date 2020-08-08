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    Adıyaman'da yakıt tankeri köprüden düştü

    Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle köprünün demirlerini kırıp aşağıya düşen yakıt tankerinin patlamaması, büyük bir faciayı önlemiş oldu.
    • İHA
    • 08.08.2020 - 11:04
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    Adıyaman'da yakıt tankeri köprüden düştü

    Malatya istikametinden Gaziantep istikametine giden Erhan Çelik idaresindeki 23 ABK 848 plakalı yakıt tankeri, Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesindeki Göksu Köprüsü üzerinden geçtiği sırada sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu köprünün demirlerini kırıp aşağı düştü.

    SÜRÜCÜ YARALANDI

    Kazada sürücü Erhan Çelik yaralandı. Yaralı kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Gölbaşı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

    Adıyaman da yakıt tankeri köprüden düştü #1

    Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

    Adıyaman da yakıt tankeri köprüden düştü #2

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