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    Adıyaman'da yan bakma kavgası: 2 yaralı

    Karapınar Mahallesi'nde, park içerisinde oturan iki grubun "Yan baktın" tartışması sonrasında çıkan kavgada 2 kişi darp edilerek yaralandı.
    • İHA
    • 21.09.2020 - 01:12
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    Adıyaman'da yan bakma kavgası: 2 yaralı

    Adıyaman'ın Karapınar Mahallesi Sümer Park içerisinde sohbet eden 4 kişilik bir arkadaş grubunun yanına gelen ve alkollü oldukları iddia edilen yaklaşık 15 kişilik grup "Yan baktınız" diyerek tartışmaya başladı.

    Tartışmanın büyümesi üzerine 15 kişilik grup tarafından 4 arkadaş yumruk ve tekmelerle darp edildi.

    Olayı gören vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine sivil polis ekipleri ile mahalle ve çarşı bekçileri sevk edildi.

    Adıyaman da yan bakma kavgası: 2 yaralı #1

    KALABALIK GRUP OLAY YERİNDEN KAÇTI

    Ekiplerin geldiğini fark eden kalabalık grup olay yerinden hızla kaçtı.

    Darp neticesi yaralanan 2 arkadaş için 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

    Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan iki arkadaş ise hastaneye gitmek istemedi.
    Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

    Adıyaman da yan bakma kavgası: 2 yaralı #2

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