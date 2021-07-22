Düzenlenen kına gecesinin bitişiğinde çıkan anız yangınına rağmen davetliler, kına eğlencesine devam etti.

Dün, Adıyaman'ın Kahta ilçesindeki bir kafede kına gecesi düzenlendi.

Düzenlenen kına gecesi eğlencesi sırasında 19.00 sıralarında kafenin yanında bulunan saman arazisinden dumanlar yükseldi.

YANGIN, EĞLENCEYE ENGEL OLMADI

Anız nedeniyle çıkan yangın sırasında kına gecesi eğlencesine devam edildi.

İTFAİYE MÜDAHALE ETTİ

Müziğin ve eğlencenin durmadığı kına sırasında bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

YARALANAN OLMADI

Davetlilerin ve düğün sahiplerinin kınayı devam ettirdiği yangında, ölen ya da yaralanan olmadı.

Adıyaman'da yangına rağmen kınaya devam edildi VİDEO

