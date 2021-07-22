- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- Adıyaman'da yangına rağmen kınaya devam edildi
Adıyaman'da yangına rağmen kınaya devam edildi
Düzenlenen kına gecesinin bitişiğinde çıkan anız yangınına rağmen davetliler, kına eğlencesine devam etti.
- Haber Merkezi
- 22.07.2021 - 11:27
- Güncelleme : 22.07.2021 - 12:14
Dün, Adıyaman'ın Kahta ilçesindeki bir kafede kına gecesi düzenlendi.
Düzenlenen kına gecesi eğlencesi sırasında 19.00 sıralarında kafenin yanında bulunan saman arazisinden dumanlar yükseldi.
YANGIN, EĞLENCEYE ENGEL OLMADI
Anız nedeniyle çıkan yangın sırasında kına gecesi eğlencesine devam edildi.
İTFAİYE MÜDAHALE ETTİ
Müziğin ve eğlencenin durmadığı kına sırasında bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.
YARALANAN OLMADI
Davetlilerin ve düğün sahiplerinin kınayı devam ettirdiği yangında, ölen ya da yaralanan olmadı.
Adıyaman'da yangına rağmen kınaya devam edildi VİDEO