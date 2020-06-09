- En Son Haber
- 3. Sayfa Haberleri
- Adıyaman’da yaşları küçük silahlı magandalar yakalandı
Adıyaman’da yaşları küçük silahlı magandalar yakalandı
Motosiklet üzerinden havaya rastgele ateş açan ve bu anları sosyal medyadan yayan iki maganda gözaltına alınırken, başlatılan inceleme sürüyor.
- İHA
- 09.06.2020 - 15:39
Adıyaman merkez Karadağ mesire alanı yolunda seyir halindeki motosikletin üzerinden havaya rastgele tabancayla ateş açan yaşı küçük iki kişi, yaptıkları magandalığı videoya alarak sosyal medyada paylaştı.
SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTILAR
Videonun sosyal medyada paylaşılması üzerine Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
İKİSİ DE YAKALANDI
Videodan her iki şahsın kimliğini tespit eden polis ekipleri, ikisini de kısa süre içerisinde yakaladı.
Adıyaman’da yaşları küçük silahlı magandalar yakalandı ViDEO
Şahıslar, ifadesi alınmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü. Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.