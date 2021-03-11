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- Adıyaman'da yaşlı adam, budamak istediği asmada asılı kaldı
Adıyaman'da yaşlı adam, budamak istediği asmada asılı kaldı
Budadığı üzüm asmasında dengesini yitirince asılı kalan 80 yaşındaki yaşlı adam, komşuları tarafından kurtarıldı.
- DHA
- 11.03.2021 - 14:24
- Güncelleme : 11.03.2021 - 14:42
Adıyaman’ın Besni ilçesine bağlı Köseceli beldesinde oturan Mustafa Sarı (80), 2 katlı evin üst katında, üzüm asmasını budamak istedi.
Ancak bu sırada dengesini yitiren Sarı, asmada asılı kaldı.
KOMŞULAR YARDIMA KOŞTU
Sarı’yı gören komşuları yardıma koştu. Mustafa Sarı’yı asılı kaldığı yerden indirilen komşuları, üzerindeki şoku atlatması için su verdi.
Mustafa Sarı, asmayı budamak isterken ayağının kaymasıyla asılı kaldığını söyledi.
Adıyaman'da yaşlı adam, budamak istediği asmada asılı kaldı VİDEO