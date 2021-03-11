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    Adıyaman'da yaşlı adam, budamak istediği asmada asılı kaldı

    Budadığı üzüm asmasında dengesini yitirince asılı kalan 80 yaşındaki yaşlı adam, komşuları tarafından kurtarıldı.
    • DHA
    • 11.03.2021 - 14:24
    • Güncelleme : 11.03.2021 - 14:42
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    Adıyaman'da yaşlı adam, budamak istediği asmada asılı kaldı

    Adıyaman’ın Besni ilçesine bağlı Köseceli beldesinde oturan Mustafa Sarı (80), 2 katlı evin üst katında, üzüm asmasını budamak istedi.

    Ancak bu sırada dengesini yitiren Sarı, asmada asılı kaldı.

    KOMŞULAR YARDIMA KOŞTU

    Sarı’yı gören komşuları yardıma koştu. Mustafa Sarı’yı asılı kaldığı yerden indirilen komşuları, üzerindeki şoku atlatması için su verdi.

    Mustafa Sarı, asmayı budamak isterken ayağının kaymasıyla asılı kaldığını söyledi.

    Adıyaman'da yaşlı adam, budamak istediği asmada asılı kaldı VİDEO

    Adıyaman da yaşlı adam, budamak istediği asmada asılı kaldı #1

    Adıyaman da yaşlı adam, budamak istediği asmada asılı kaldı #2

    Adıyaman da yaşlı adam, budamak istediği asmada asılı kaldı #3

    Adıyaman da yaşlı adam, budamak istediği asmada asılı kaldı #4

    Adıyaman da yaşlı adam, budamak istediği asmada asılı kaldı #5

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