Adıyaman’da yaşlı çift, çöken asma tavanın altında kaldı

Emine ve Ramazan Erbil çifti, evde kahvaltı yaparken çöken asma tavanın altında kaldı. Çiftin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Adıyaman’ın merkez ilçesine bağlı İmamağa Mahallesi'nde ikamet eden 60 yaşındaki Emine Erbil ile 65 yaşındaki Ramazan Erbil çifti, evde kahvaltı yaparken üzerlerine asma tavan çöktü.

Gürültüyü duyan komşuların ihbarıyla eve, sağlık ve itfaiye ekipleri geldi.

1 SAAT ÇALIŞMA İLE YIKINTI ALTINDAN ÇIKARILDILAR

İtfaiye ekibi, 1 saat süren çalışmanın ardından çifti yıkıntı altından çıkardı.

SAĞLIK DURUMLARI İYİ

Sağlık görevlileri tarafından ambulansla Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Erbil çiftinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Evde inceleme başlatıldı.