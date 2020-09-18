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    Adıyaman'da yol kenarında yatan kişi paniğe neden oldu

    Yol kenarında hareketsiz şekilde yatan şahıs ekipleri harekete geçirdi.
    • İHA
    • 18.09.2020 - 06:48
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    Adıyaman'da yol kenarında yatan kişi paniğe neden oldu

    Adıyaman'da Yeni Mahalle Koşu Parkı yakınlarında yol kenarında bir kişinin hareketsiz bir şekilde yattığını fark eden vatandaşlar durumu polis ekipleri ile 112 Acil Sağlık ekiplerine bilgi verildi.

    Kısa sürede belirtilen adrese gelen mahalle ve çarşı bekçileri hareketsiz yatan ismi öğrenilemeyen kişiye müdahale etti.

    EKİPLER OLAY YERİNDEN AYRILDI

    Bekçilerin müdahalesiyle uyanan kişinin alkollü olduğu anlaşıldı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince götürülmek istenilen kişi, hastaneye gitmeyi ve tedavi olmayı istemeyerek evin yolunu tuttu. Durum üzerine ekipler olay yerinden ayrıldı.

    Adıyaman da yol kenarında yatan kişi paniğe neden oldu #1

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