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    Adıyaman'da yola çıkan köpek kazaya neden oldu

    Gölbaşı ilçesinde köpeğe çarpmamak için duran otomobile başka bir otomobil çarptı. Kazada her iki otomobilin sürücüsü yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
    • İHA
    • 20.08.2021 - 16:41
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    Adıyaman'da yola çıkan köpek kazaya neden oldu

    Gölbaşı- Malatya yolunda Kerim Çolak yönetimindeki 06 LAH 88 plakalı otomobil, yola çıkan köpeğe çarpmamak için durdu.

    Köpeğe çarpmamak için duran otomobile, Tamer Tombul idaresindeki 44 ABN 941 plakalı otomobil çarptı.

    YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

    Meydana gelen kazada, her iki otomobilin sürücüsü yaralandı.

    Yaralı sürücüler olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından, Doğanşehir Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

    Adıyaman da yola çıkan köpek kazaya neden oldu #1

    Adıyaman da yola çıkan köpek kazaya neden oldu #2

    Adıyaman da yola çıkan köpek kazaya neden oldu #3

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