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- Adıyaman'da yola çıkan köpek kazaya neden oldu
Adıyaman'da yola çıkan köpek kazaya neden oldu
Gölbaşı ilçesinde köpeğe çarpmamak için duran otomobile başka bir otomobil çarptı. Kazada her iki otomobilin sürücüsü yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
- İHA
- 20.08.2021 - 16:41
Gölbaşı- Malatya yolunda Kerim Çolak yönetimindeki 06 LAH 88 plakalı otomobil, yola çıkan köpeğe çarpmamak için durdu.
Köpeğe çarpmamak için duran otomobile, Tamer Tombul idaresindeki 44 ABN 941 plakalı otomobil çarptı.
YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI
Meydana gelen kazada, her iki otomobilin sürücüsü yaralandı.
Yaralı sürücüler olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından, Doğanşehir Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.