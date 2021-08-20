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Adıyaman'da yola çıkan köpek kazaya neden oldu

Adıyaman'da yola çıkan köpek kazaya neden oldu

Gölbaşı ilçesinde köpeğe çarpmamak için duran otomobile başka bir otomobil çarptı. Kazada her iki otomobilin sürücüsü yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.