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    Adıyaman'da yolda yürüyen adam, sopalı saldırıya uğradı

    Yolda yürüdüğü sırada kimliği belirsiz bir kişinin sopalı saldırına uğrayarak yaralanan adam, hastaneye kaldırıldı.
    • DHA
    • 16.03.2021 - 15:40
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    Adıyaman'da yolda yürüyen adam, sopalı saldırıya uğradı

    Sabah saatlerinde Adıyaman'daki Karapınar Mahallesi’nde Mehmet Kurs, yolda yürürken yanına gelen kişi tarafından sopayla dövüldü.

    Aldığı sopa darbeleri ile yaralanan Kurs yere yığılırken, şüpheli ise kaçtı.

    YARALI HASTANEYE KALDIRILDI

    Mehmet Kurs, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

    Adıyaman da yolda yürüyen adam, sopalı saldırıya uğradı #1

    Adıyaman da yolda yürüyen adam, sopalı saldırıya uğradı #2

    Adıyaman da yolda yürüyen adam, sopalı saldırıya uğradı #3

    Adıyaman da yolda yürüyen adam, sopalı saldırıya uğradı #4

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