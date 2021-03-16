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- Adıyaman'da yolda yürüyen adam, sopalı saldırıya uğradı
Adıyaman'da yolda yürüyen adam, sopalı saldırıya uğradı
Yolda yürüdüğü sırada kimliği belirsiz bir kişinin sopalı saldırına uğrayarak yaralanan adam, hastaneye kaldırıldı.
- DHA
- 16.03.2021 - 15:40
Sabah saatlerinde Adıyaman'daki Karapınar Mahallesi’nde Mehmet Kurs, yolda yürürken yanına gelen kişi tarafından sopayla dövüldü.
Aldığı sopa darbeleri ile yaralanan Kurs yere yığılırken, şüpheli ise kaçtı.
YARALI HASTANEYE KALDIRILDI
Mehmet Kurs, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.