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    Adıyaman'da yolun karşısına geçmek isterken yaşamını yitirdi

    Karşıdan karşıya geçmeye çalışan 7 yaşındaki Muhammed Geçer'e otomobil çarptı.
    • DHA
    • 11.03.2021 - 15:12
    • Güncelleme : 11.03.2021 - 16:05
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    Adıyaman'da yolun karşısına geçmek isterken yaşamını yitirdi

    Adıyaman-Gölbaşı karayolunun 20'nci kilometresinde Ömer Aslan yönetimindeki 02 HT 757 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan 7 yaşındaki Muhammed Geçer'e çarptı.

    HAYATINI KAYBETTİ

    Köylülerin ihbarı üzerine kaza yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, küçük Muhammed'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Kaza yerine gelen Geçer'in yakınları, acı haberi alınca sinir krizi geçirdi.

    Geçer'in cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından otopsi için Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

    OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜNE GÖZALTI

    Otomobil sürücüsü Ömer Aslan, jandarma tarafından gözaltına alındı.

    Adıyaman'da yolun karşısına geçmek isterken yaşamını yitirdi VİDEO

    Adıyaman da yolun karşısına geçmek isterken yaşamını yitirdi #1

    Adıyaman da yolun karşısına geçmek isterken yaşamını yitirdi #2

    Adıyaman da yolun karşısına geçmek isterken yaşamını yitirdi #3

    Adıyaman da yolun karşısına geçmek isterken yaşamını yitirdi #4

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