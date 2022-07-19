Adıyaman'da yön levhalarını söken işçi akıma kapıldı

Sökülmek istenen yön levhaları, yüksek gerilim hattına temas etmesi sonucu, demirleri tutan işçi akıma kapıldı. Yaralının durumu ağır.

Adıyaman'ın Atatürk Bulvarı Otogar Kavşağı'nda yapımına başlanılan köprülü kavşak çalışması sırasında, karayollarına ait yön levhaları sökülmeye başlandı.

Vinç yardımıyla yerinden sökülen yön levhasının rüzgarın etkisiyle yüksek gerilim hattına temas etti.

Yüksek gerilim hattına kapıldı

Bu esnada levhanın ayak demirlerini tutan Nizamettin B. (60), yüksek gerilim hattına kapıldı. Yüksel gerilim yangına da neden oldu. Gerilime kapılan Nizamettin B., çıkan yangında alevlerin arasında kaldı.

Bir süre alevlerin arasında kalan Nizamettin B., elektrik hattının kesilmesiyle hem iş arkadaşları hem de vatandaşlar tarafından alevlerin arasından alındı.

Yaralının durumu kritik

Nizamettin B’nin yanan kıyafetlerinin söndürülmesiyle zaman kaybetmemek adına araçla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Nizamettin B’nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu yaşam savaşı verdiği öğrenildi.













