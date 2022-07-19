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    Adıyaman'da yön levhalarını söken işçi akıma kapıldı

    Sökülmek istenen yön levhaları, yüksek gerilim hattına temas etmesi sonucu, demirleri tutan işçi akıma kapıldı. Yaralının durumu ağır.
    • 19.07.2022 - 17:35
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    Adıyaman'da yön levhalarını söken işçi akıma kapıldı

    Adıyaman'ın Atatürk Bulvarı Otogar Kavşağı'nda yapımına başlanılan köprülü kavşak çalışması sırasında, karayollarına ait yön levhaları sökülmeye başlandı.

    Vinç yardımıyla yerinden sökülen yön levhasının rüzgarın etkisiyle yüksek gerilim hattına temas etti.

    Yüksek gerilim hattına kapıldı

    Bu esnada levhanın ayak demirlerini tutan Nizamettin B. (60), yüksek gerilim hattına kapıldı. Yüksel gerilim yangına da neden oldu. Gerilime kapılan Nizamettin B., çıkan yangında alevlerin arasında kaldı.

    Bir süre alevlerin arasında kalan Nizamettin B., elektrik hattının kesilmesiyle hem iş arkadaşları hem de vatandaşlar tarafından alevlerin arasından alındı.

    Adıyaman da yön levhalarını söken işçi akıma kapıldı #1

    Yaralının durumu kritik

    Nizamettin B’nin yanan kıyafetlerinin söndürülmesiyle zaman kaybetmemek adına araçla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Nizamettin B’nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu yaşam savaşı verdiği öğrenildi.

    Adıyaman da yön levhalarını söken işçi akıma kapıldı #2

    Adıyaman da yön levhalarını söken işçi akıma kapıldı #3

    Adıyaman da yön levhalarını söken işçi akıma kapıldı #4

    Adıyaman da yön levhalarını söken işçi akıma kapıldı #5


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