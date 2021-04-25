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    Adıyaman'da yumruklu borç kavgası: 3 yaralı

    Borç alıp verme meselesinden dolayı çıkan kavgada 3 kişi yaralandı.
    • İHA
    • 25.04.2021 - 15:09
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    Adıyaman'da yumruklu borç kavgası: 3 yaralı

    Adıyaman’da alacak verecek yüzünden iki grup arasında tartışma çıktı.

    Kısa sürede büyüyen tartışma yumruklu kavgaya dönüştü.

    YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

    Meydana gelen kavgada 3 kişi darp neticesi yaralandı.

    Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

    Adıyaman da yumruklu borç kavgası: 3 yaralı #1

    Adıyaman da yumruklu borç kavgası: 3 yaralı #2

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