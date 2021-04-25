Adıyaman'da yumruklu borç kavgası: 3 yaralı

Borç alıp verme meselesinden dolayı çıkan kavgada 3 kişi yaralandı.

Adıyaman’da alacak verecek yüzünden iki grup arasında tartışma çıktı.

Kısa sürede büyüyen tartışma yumruklu kavgaya dönüştü.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Meydana gelen kavgada 3 kişi darp neticesi yaralandı.

Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.







