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- Adıyaman'da yumruklu borç kavgası: 3 yaralı
Adıyaman'da yumruklu borç kavgası: 3 yaralı
Borç alıp verme meselesinden dolayı çıkan kavgada 3 kişi yaralandı.
- İHA
- 25.04.2021 - 15:09
Adıyaman’da alacak verecek yüzünden iki grup arasında tartışma çıktı.
Kısa sürede büyüyen tartışma yumruklu kavgaya dönüştü.
YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI
Meydana gelen kavgada 3 kişi darp neticesi yaralandı.
Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.