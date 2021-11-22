Adıyaman'da zabıta memuru ölü bulundu

Yaşadığı apartmanın asansör girişinde cansız bedeni bulunan Mesut Kozan'ın ölüm nedeni otopsiyle ortaya çıkacak.

Adıyaman'ın Alitaşı Mahallesi'nde 5 katlı bir apartmanda yaşayan Mesut Kozan, sabahın erken saatlerinde kendi boşanma duruşmasına katılıp evine döndü.

ASANSÖRÜN ÖNÜNDE ÖLÜ BULUNDU

Kocan, öğle saatlerinde geldiği apartmanın girişindeki asansörün önünde hareketsiz bir halde bulundu. Üniforması ile yerde yatan Kozan'ı görenler, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

İhbar üzerine gelen sağlık görevlileri, Kozan'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

ÖLÜM NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

Mesut Kozan'ın cenazesi, otopsi için Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin morguna kaldırıldı.

Kozan'ın kesin ölüm nedeni otopsi ile netlik kazanacak.

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