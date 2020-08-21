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    Adıyaman'da zabıta memuru, tartıştığı husumetlisini vurdu

    Zabıta memuru Kureyş Karakuş tarafından ayağından vurularak yaralanan şahıs hastaneye kaldırılırken, saldırgan gözaltına alındı.
    • DHA
    • 21.08.2020 - 12:38
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    Adıyaman'da zabıta memuru, tartıştığı husumetlisini vurdu

    Adıyaman'ın Altınşehir Mahallesi'nde karşılaşan ve borç meselesinden dolayı aralarında husumet bulunan zabıta memuru Kureyş Karakuş ile Ayhan Akbaş arasında tartışma çıktı.

    TABANCA İLE ATEŞ AÇTI

    Tartışma sırasında öfkelenen Kureyş Karakuş, yanındaki tabanca ile Ayhan Akbaş’a ateş ederek ayağından yaraladı. Kavgayı görenlerin ihbarıyla bölgeye gelen sağlık ekipleri yaralı Ayhan Akbaş'ı ambulansla hastaneye kaldırdı.

    Adıyaman da zabıta memuru, tartıştığı husumetlisini vurdu #1

    SALDIRGAN ZABITA GÖZALTINA ALINDI

    Olayın ardından kaçan şüpheli Karakuş ise jandarma tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

    Adıyaman da zabıta memuru, tartıştığı husumetlisini vurdu #2

    Adıyaman da zabıta memuru, tartıştığı husumetlisini vurdu #3

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