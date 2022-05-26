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    Adıyaman'da zihinsel engelli öğrenciyi darbeden hizmetli tutuklandı

    Zihinsel engelli öğrenciyi darbettiği gerekçesiyle gözaltına alınan okul görevlisi tutuklandı. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, açığa alınan görevli hakkında idari soruşturma başlattı.
    • 26.05.2022 - 17:04
    • Güncelleme : 26.05.2022 - 17:10
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    Adıyaman'da zihinsel engelli öğrenciyi darbeden hizmetli tutuklandı

    Adıyaman'ın Çelikhan ilçesindeki çok programlı bir lisede özel eğitim sınıfında öğrenim gören 11'inci sınıf öğrencisi zihinsel engelli Z.K, okuldaki hizmetli K.A. tarafından darbedildi.

    112 Acil Servis ekiplerince Çelikhan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Z.K'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

    Hizmetli tutuklandı

    Gözaltına alınan ve sevk edildiği hakimlikçe serbest bırakılan K.A, savcılığın itirazı üzerine sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

    AA’nın haberine göre İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, açığa alınan K.A. hakkında idari soruşturma başlattı.


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