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    Adıyaman'da zincirleme kaza: 1 ölü, 10 yaralı

    Adıyaman'da 3 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaşamını yitirdi, 10 kişi yaralandı.
    • 23.10.2022 - 03:12
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    Adıyaman'da zincirleme kaza: 1 ölü, 10 yaralı

    Adıyaman- Gölbaşı karayolunun 15’inci kilometresinde Kadir Erdem yönetimindeki 34 LS 3079, Harun Tören idaresindeki 27 ASJ 19 ve Şeyho Bozkurt'un kullandığı 02 EE 224 plakalı otomobiller, çarpıştı.

    Zincirleme kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve kurtarma ekipleri sevk edildi.

    Kazada yaralanan sürücüler ile otomobillerde bulunan; Mehmet Karaca, Nuray Bozkurt, Ramazan Erdem, Elif Tören, Reyhan Ece Tören, Atilla Kösen, Serap Tören (41) ve Seval Tören ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

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    Hastanede tedaviye alınan yaralılardan Serap Tören, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

    DHA'nın haberine göre, kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

    Adıyaman da zincirleme kaza: 1 ölü, 10 yaralı #1

    Adıyaman da zincirleme kaza: 1 ölü, 10 yaralı #2

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