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    Adıyaman'daki çizgili sırtlan, otomobil çarpınca öldü

    Nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan çizgili sırtlan otomobilin çarpmasıyla ölürken, sürücünün belirlenmesi için çalışma başlatıldı.
    • DHA
    • 08.07.2021 - 12:54
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    Adıyaman'daki çizgili sırtlan, otomobil çarpınca öldü

    Adıyaman Kahta-Gerger karayolunun 30'uncu kilometresindeki Aydınpınar köyü yakınlarında, plakası ve sürücüsü tespit edilemeyen otomobil, nesli tükenme tehlikesi altındaki çizgili sırtlana çarptı.

    Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye gelen Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri, sırtlanın telef olduğunu belirledi.

    SÜRÜCÜ ARANIYOR

    Jandarma ekipleri, çizgili sırtlanın ölümüne yol açan sürücünün belirlenmesi için çalışma başlattı.

    Adıyaman daki çizgili sırtlan, otomobil çarpınca öldü #1

    Adıyaman daki çizgili sırtlan, otomobil çarpınca öldü #2

    Adıyaman daki çizgili sırtlan, otomobil çarpınca öldü #3

    Adıyaman daki çizgili sırtlan, otomobil çarpınca öldü #4

    Adıyaman daki çizgili sırtlan, otomobil çarpınca öldü #5

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