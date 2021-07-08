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- Adıyaman'daki çizgili sırtlan, otomobil çarpınca öldü
Adıyaman'daki çizgili sırtlan, otomobil çarpınca öldü
Nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan çizgili sırtlan otomobilin çarpmasıyla ölürken, sürücünün belirlenmesi için çalışma başlatıldı.
- DHA
- 08.07.2021 - 12:54
Adıyaman Kahta-Gerger karayolunun 30'uncu kilometresindeki Aydınpınar köyü yakınlarında, plakası ve sürücüsü tespit edilemeyen otomobil, nesli tükenme tehlikesi altındaki çizgili sırtlana çarptı.
Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye gelen Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri, sırtlanın telef olduğunu belirledi.
SÜRÜCÜ ARANIYOR
Jandarma ekipleri, çizgili sırtlanın ölümüne yol açan sürücünün belirlenmesi için çalışma başlattı.