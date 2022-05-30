Adıyaman'daki çocuk evinin damından düştü

Oyun oynarken dengesini kaybederek evinin damından düşen çocuk, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Adıyaman’da, oturduğu evin damından düşen çocuk yaralandı.

Yeşilyurt Mahallesi'nde ikamet ettiği tek katlı evin damında oyun oynayan Ahmet M. isimli çocuk, dengesini kaybederek aşağıya düştü.

Yaralanan çocuk tedaviye alındı

Yaralı Ahmet M., olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalesinin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

İHA'nın haberine göre; konuyla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.