Petrol
116.1
0.47%
Euro
17.6461
1.36%
Dolar
16.3686
1.10%
Altın
977.27
1.24%
Borsa
2506
0.00%
Bitcoin
502.336
5.11%
BTXN Coin
12.50
-1.49%
Bitexen
27ºC
İstanbul
Güneşli 27 C

    Adıyaman'daki çocuk evinin damından düştü

    Oyun oynarken dengesini kaybederek evinin damından düşen çocuk, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
    • 30.05.2022 - 12:34
    • Güncelleme : 30.05.2022 - 12:42
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Adıyaman'daki çocuk evinin damından düştü

    Adıyaman’da, oturduğu evin damından düşen çocuk yaralandı.

    Yeşilyurt Mahallesi'nde ikamet ettiği tek katlı evin damında oyun oynayan Ahmet M. isimli çocuk, dengesini kaybederek aşağıya düştü.

    Yaralanan çocuk tedaviye alındı

    Yaralı Ahmet M., olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalesinin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

    İHA'nın haberine göre; konuyla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

    Adıyaman daki çocuk evinin damından düştü #1


    İlginizi Çekebilir

    Batman'da aile vahşeti: 2 ölü, 1 yaralı
    3. Sayfa

    Batman'da aile vahşeti: 2 ölü, 1 yaralı

    Geleceğinize yatırım yapmak için vakit kaybetmeyin
    Tesla

    Geleceğinize yatırım yapmak için vakit kaybetmeyin

    Transfer dönemi ne zaman başlayacak?
    Futbol

    Transfer dönemi ne zaman başlayacak?

    Görüş Bildir