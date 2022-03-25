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    Adıyaman'daki çocuklu kadın, marketi soydu

    Çocuğu ile birlikte bir markete giren kadın, kaşla göz arasında gözüne kestirdiği ürünleri çantasına doldurup soğukkanlı bir şekilde marketten ayrıldı.
    • İHA
    • 25.03.2022 - 11:24
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    Adıyaman'daki çocuklu kadın, marketi soydu

    Adıyaman'daki Bahçelievler Mahallesi’nde faaliyet gösteren Hüseyin Öteleş'e ait markete çocuğuyla birlikte gelen kimliği henüz belirlenemeyen bir kadın, market çalışanını oyalamaya başladı.

    Bir yandan çalışanı oyalayan kadın, bir yandan da gözüne kestirdiği çikolataları, kahveleri çalarak çantasına doldurdu.

    HIRSIZLIK YAPMAMIŞ GİBİÇIKTI

    Güvenlik kameralarının saniye saniye kayıtta bulunduğu markette kadın daha sonra marketten soğukkanlı bir şekilde ayrıldı.

    KAMERA KAYITLARINDA ORTAYA ÇIKTI

    Bir süre sonra durumdan şüphelenen market çalışanları, kamera kayıtlarını incelediklerinde hırsızlık olayını fark etti.

    Adıyaman daki çocuklu kadın, marketi soydu #1

    Adıyaman daki çocuklu kadın, marketi soydu #2


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