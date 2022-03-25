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- Adıyaman'daki çocuklu kadın, marketi soydu
Adıyaman'daki çocuklu kadın, marketi soydu
Çocuğu ile birlikte bir markete giren kadın, kaşla göz arasında gözüne kestirdiği ürünleri çantasına doldurup soğukkanlı bir şekilde marketten ayrıldı.
- İHA
- 25.03.2022 - 11:24
Adıyaman'daki Bahçelievler Mahallesi’nde faaliyet gösteren Hüseyin Öteleş'e ait markete çocuğuyla birlikte gelen kimliği henüz belirlenemeyen bir kadın, market çalışanını oyalamaya başladı.
Bir yandan çalışanı oyalayan kadın, bir yandan da gözüne kestirdiği çikolataları, kahveleri çalarak çantasına doldurdu.
HIRSIZLIK YAPMAMIŞ GİBİÇIKTI
Güvenlik kameralarının saniye saniye kayıtta bulunduğu markette kadın daha sonra marketten soğukkanlı bir şekilde ayrıldı.
KAMERA KAYITLARINDA ORTAYA ÇIKTI
Bir süre sonra durumdan şüphelenen market çalışanları, kamera kayıtlarını incelediklerinde hırsızlık olayını fark etti.