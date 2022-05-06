Adıyaman'daki iş yeri silahlı saldırıya uğradı

Polis ekipleri, bir iş yerinin camlarını taş ve sopalarla kırıp, kaçan saldırganların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Adıyaman'ın Hocaömer Mahallesi'nde bulunan E.Y’ye ait bir iş yerine gece saatlerinde saldırı düzenlendi.

İş yerine gelen kimliği belirsiz şahıs ya da şahıslar, dükkanın camlarına taş ve sopalarla saldırıp, hızla kaçarak kayıplara karıştı.

Saldırganlar aranıyor

İHA'nın haberine göre; İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, incelemelerde bulunarak şüphelilerin bulunması için çalışma başlattı.