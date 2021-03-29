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    Adıyaman'daki kadın, yaralı yakınını kucağına yatırıp ambulans bekledi

    Para nedeniyle Suriyeli iki grup arasında çıkan kavganın ardından 3 kişi yaralanırken, bir yaralının yakını, şahsı kucağında yatırarak ambulans çağırdı.
    • DHA
    • 29.03.2021 - 16:40
    • Güncelleme : 29.03.2021 - 16:44
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    Adıyaman'daki kadın, yaralı yakınını kucağına yatırıp ambulans bekledi

    Öğle saatlerinde Adıyaman'daki Ulu Cami Mahallesi’nde Suriye uyruklu iki grup arasında para meselesi yüzünden çıkan tartışma, kısa sürede büyüyerek taş ve sopaların kullanıldığı kavgaya dönüştü.

    İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri, taraflara müdahale ederek kavgayı sonlandırdı.

    Kavgada; Yusuf Sayed, Firaz Sayed ve Muhammed Sayed yaralandı.

    DİZLERİNE YATIRDI

    Kavganın ardından ismi öğrenilemeyen kadın, yaralanan yakınını dizlerinin üzerine yatırıp elini tutarak ambulansın gelmesini bekledi.

    KAVGAYA KARIŞANLAR ARANIYOR

    Yaralılardan biri, yakını olduğu belirtilen kadının dizlerinin üzerine yatıp, ambulans bekledi. Yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. 
    Polis, kavgaya karışanların yakalanması için çalışma başlattı.

    Adıyaman daki kadın, yaralı yakınını kucağına yatırıp ambulans bekledi #1

    Adıyaman daki kadın, yaralı yakınını kucağına yatırıp ambulans bekledi #2

    Adıyaman daki kadın, yaralı yakınını kucağına yatırıp ambulans bekledi #3

    Adıyaman daki kadın, yaralı yakınını kucağına yatırıp ambulans bekledi #4

    Adıyaman daki kadın, yaralı yakınını kucağına yatırıp ambulans bekledi #5

    Adıyaman daki kadın, yaralı yakınını kucağına yatırıp ambulans bekledi #6

    Adıyaman daki kadın, yaralı yakınını kucağına yatırıp ambulans bekledi #7

    Adıyaman daki kadın, yaralı yakınını kucağına yatırıp ambulans bekledi #8

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