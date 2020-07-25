Adıyaman’daki kuyumcudan 50 bin dolar çaldı

Kendi parasıyla 360 dolar aldıktan sonra tezgaha yönelen hırsız buradaki 50 bin doları saniyeler içerisinde kemerine sıkıştırdı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Adıyaman’ın Atatürk Caddesi Ulu Cami karşısındaki Abuzer Karataş’a ait kuyumcuya giren hırsız, dolar almak istediğini söyledi.

Hırsız, kuyumcuya 2 bin 500 TL uzattı ve beklemeye başladı.

Kuyumcu parayı alıp kasadan dolar vermek isterken, müşteri kılığındaki hırsız tezgahın üzerinde para sayma makinasının yanında bulunan bir deste doları gözüne kestirdi.

KAMERAYA YAKALANDI

Uygun bir anı bekleyen hırsız, saniyeler içerisinde tezgahın üzerindeki 50 bin doları (yaklaşık 350 bin TL) alarak kemerine sıkıştırdı. Çok kısa sürede gerçekleşen hırsızlık olayı güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Çaldığı 50 bin doları kemerine sıkıştırdı İZLE

POLİS HIRSIZI ARIYOR

360 doları da alan hırsız, kuyumcudan ayrıldı.

Aradan geçen zamanın ardından işletme sahibi, doların yerinde olmadığını fark etti ve polise haber verdi. Olay yerine gelen Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, güvenlik kameralarını izleyerek, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.