Dolar
6.848
0.0657%
Euro
7.9826
0.5529%
Altın
1901.53
0.7465%
Borsa
119201.63
0.1432%
G. Altın
418.837
0.873%
Bitcoin
66143.87
1.0195%
29ºC
İstanbul
Güneşli 29 C

    Adıyaman’daki kuyumcudan 50 bin dolar çaldı

    Kendi parasıyla 360 dolar aldıktan sonra tezgaha yönelen hırsız buradaki 50 bin doları saniyeler içerisinde kemerine sıkıştırdı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
    • İHA
    • 25.07.2020 - 12:39
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Adıyaman’daki kuyumcudan 50 bin dolar çaldı

    Adıyaman’ın Atatürk Caddesi Ulu Cami karşısındaki Abuzer Karataş’a ait kuyumcuya giren hırsız, dolar almak istediğini söyledi.

    Hırsız, kuyumcuya 2 bin 500 TL uzattı ve beklemeye başladı.

    Kuyumcu parayı alıp kasadan dolar vermek isterken, müşteri kılığındaki hırsız tezgahın üzerinde para sayma makinasının yanında bulunan bir deste doları gözüne kestirdi.

    KAMERAYA YAKALANDI

    Uygun bir anı bekleyen hırsız, saniyeler içerisinde tezgahın üzerindeki 50 bin doları (yaklaşık 350 bin TL) alarak kemerine sıkıştırdı. Çok kısa sürede gerçekleşen hırsızlık olayı güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

    Çaldığı 50 bin doları kemerine sıkıştırdı İZLE

    POLİS HIRSIZI ARIYOR

    360 doları da alan hırsız, kuyumcudan ayrıldı.

    Aradan geçen zamanın ardından işletme sahibi, doların yerinde olmadığını fark etti ve polise haber verdi. Olay yerine gelen Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, güvenlik kameralarını izleyerek, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

    Adıyaman’daki kuyumcudan 50 bin dolar çaldı #1

    Görüş Bildir