Petrol
107.98
1.10%
Euro
16.0215
0.56%
Dolar
14.6973
0.18%
Altın
917.86
-0.60%
Borsa
2555
1.13%
Bitcoin
623.331
1.32%
BTXN Coin
29.19
-3.37%
Bitexen
15ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 15 C

    Adıyaman'daki ortaokulda öğrenciler tuz ruhu ile zehirlendi

    Emniyet Ortaokulu'nda tuz ruhu ve çamaşır suyu ile masasını temizleyen öğrenci, karışımdan çıkan gazla 10 kişinin zehirlenmesine neden oldu. Etkilenen öğrenciler hastaneye kaldırıldı.
    • 21.04.2022 - 13:19
    • Güncelleme : 21.04.2022 - 13:34
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Adıyaman'daki ortaokulda öğrenciler tuz ruhu ile zehirlendi

    Adıyaman’daki Emniyet Ortaokulu'nda öğrenciler zehirlendi.

    6'ncı sınıfta eğitim gören ve ismi öğrenilemeyen öğrenci, evden getirdiği tuz ruhu ve çamaşır suyu ile teneffüste sırasını temizlemek istedi.

    Karışımdan çıkan gaz 10 kişiyi etkiledi

    Öğrencinin döktüğü temizlik ürünlerini karıştırmasıyla ortaya çıkan gazdan 10 arkadaşı etkilendi.

    Öğrenciler tedavi altına alındı

    DHA'nın haberine göre, öğretmenlerin fark etmesi üzerine okula çağrılan sağlık ekibi, öğrencileri zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırdı.

    Adıyaman daki ortaokulda öğrenciler tuz ruhu ile zehirlendi #1

    Adıyaman daki ortaokulda öğrenciler tuz ruhu ile zehirlendi #2


    İlginizi Çekebilir

    Resmi Gazete 21 Nisan 2022 Perşembe | Resmi Gazete bugünün kararları
    Gündem

    Resmi Gazete 21 Nisan 2022 Perşembe | Resmi Gazete bugünün kararları

    Borsada kazanç oranları zirvede!
    Borsa Robot

    Borsada kazanç oranları zirvede!

    Arda Turan, oynamadan kazandı
    Futbol

    Arda Turan, oynamadan kazandı

    Görüş Bildir