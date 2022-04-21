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- Adıyaman'daki ortaokulda öğrenciler tuz ruhu ile zehirlendi
Adıyaman'daki ortaokulda öğrenciler tuz ruhu ile zehirlendi
Emniyet Ortaokulu'nda tuz ruhu ve çamaşır suyu ile masasını temizleyen öğrenci, karışımdan çıkan gazla 10 kişinin zehirlenmesine neden oldu. Etkilenen öğrenciler hastaneye kaldırıldı.
- 21.04.2022 - 13:19
- Güncelleme : 21.04.2022 - 13:34
Adıyaman’daki Emniyet Ortaokulu'nda öğrenciler zehirlendi.
6'ncı sınıfta eğitim gören ve ismi öğrenilemeyen öğrenci, evden getirdiği tuz ruhu ve çamaşır suyu ile teneffüste sırasını temizlemek istedi.
Karışımdan çıkan gaz 10 kişiyi etkiledi
Öğrencinin döktüğü temizlik ürünlerini karıştırmasıyla ortaya çıkan gazdan 10 arkadaşı etkilendi.
Öğrenciler tedavi altına alındı
DHA'nın haberine göre, öğretmenlerin fark etmesi üzerine okula çağrılan sağlık ekibi, öğrencileri zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırdı.