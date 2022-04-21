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Adıyaman'daki ortaokulda öğrenciler tuz ruhu ile zehirlendi

Adıyaman'daki ortaokulda öğrenciler tuz ruhu ile zehirlendi

Emniyet Ortaokulu'nda tuz ruhu ve çamaşır suyu ile masasını temizleyen öğrenci, karışımdan çıkan gazla 10 kişinin zehirlenmesine neden oldu. Etkilenen öğrenciler hastaneye kaldırıldı.