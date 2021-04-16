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    Adıyaman'daki otoparkçı cinayetinde 2 kişi tutuklandı

    Otopark işletmecisi Murat Kaya'nın mesire alanındaki ölümünün ardından başlatılan soruşturma sonrasında 3 şüpheliden 2'si tutuklanırken, 1'i serbest bırakıldı.
    • DHA
    • 16.04.2021 - 13:27
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    Adıyaman'daki otoparkçı cinayetinde 2 kişi tutuklandı

    Geçen pazar günü Adıyaman'daki Sugözü Mesire Alanı'nda hareketsiz halde bulunan ve sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Murat Kaya, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

    Olayın ardından soruşturma başlatan jandarma ekipleri Kaya'nın ölümüyle ilgili Yılmaz Tüy, Tahir Çetin ve Mehmet Y.'yi gözaltına alındı.

    2 KİŞİ TUTUKLANDI

    Jandarmadaki sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Yılmaz Tüy ve Tahir Çetin tutuklanırken, Mehmet Y. ise serbest bırakıldı.

    Öte yandan, olaya karıştığı belirlenen 1 kişinin ise arama çalışmaları sürüyor.

    Adıyaman daki otoparkçı cinayetinde 2 kişi tutuklandı #1

    Adıyaman daki otoparkçı cinayetinde 2 kişi tutuklandı #2

    Adıyaman daki otoparkçı cinayetinde 2 kişi tutuklandı #3

    Adıyaman daki otoparkçı cinayetinde 2 kişi tutuklandı #4

    Adıyaman daki otoparkçı cinayetinde 2 kişi tutuklandı #5

    Adıyaman daki otoparkçı cinayetinde 2 kişi tutuklandı #6

    Adıyaman daki otoparkçı cinayetinde 2 kişi tutuklandı #7

    Adıyaman daki otoparkçı cinayetinde 2 kişi tutuklandı #8

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