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Adıyaman'daki şahsın ev ve iş yerinden uyuşturucu çıktı

Adıyaman'daki şahsın ev ve iş yerinden uyuşturucu çıktı

Bir şahsın ev ve iş yeridne yapılan aramada 1 kilodan fazla uyuşturucu madde ele geçirilirken, şahısla ilgili adli işlemlerin sürdüğü belirtildi.