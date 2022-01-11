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- Adıyaman'daki şahsın ev ve iş yerinden uyuşturucu çıktı
Adıyaman'daki şahsın ev ve iş yerinden uyuşturucu çıktı
Bir şahsın ev ve iş yeridne yapılan aramada 1 kilodan fazla uyuşturucu madde ele geçirilirken, şahısla ilgili adli işlemlerin sürdüğü belirtildi.
- İHA
- 11.01.2022 - 08:59
- Güncelleme : 11.01.2022 - 09:30
Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı Kahta İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kahta ilçesinde uyuşturucuyla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.
Ekipler, M.D. isimli şahısta uyuşturucu madde bulunduğu yönünde bilgi alması üzerine harekete geçti.
Jandarma ekiplerinin planlı ve titiz çalışma sonucunda şahsın ev, araç ve iş yerinde arama yapıldı.
1 KİLO UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ
Yapılan aramada 1 kilo 74,73 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi.
Şahıslarla ilgili adli işlemlerin sürdüğü öğrenildi.