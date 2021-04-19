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    Adıyaman’daki sahte para operasyonunda 4 gözaltı

    4 kişinin gözaltına alındığı sahte para operasyonunda ekipler, 30 bin liraya el koydu.
    • DHA
    • 19.04.2021 - 16:24
    • Güncelleme : 19.04.2021 - 16:27
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    Adıyaman’daki sahte para operasyonunda 4 gözaltı

    Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde bir işyerine sahte para verildiği bilgisi üzerine harekete geçti.

    Polis, yaptığı araştırmada iş yerine sahte para verdiğini belirlediği M.E.T., A.Ş., M.Ş. ve T.A.'yı operasyonla yakaladı.

    30 BİN LİRA ELE GEÇİRİLDİ

    Gözaltına alınan şüphelilerin üst aramasında 200 ve 100 TL'lik banknotlar halinde sahte 30 bin TL ele geçirildi.

    Adıyaman’daki sahte para operasyonunda 4 gözaltı #1

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