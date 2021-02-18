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    Adıyaman'daki yankesici yakalandı

    İki kadının çantalarını ve cep telefonlarını çalarak kaçan 24 yaşındaki şahıs, yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan yankesici, adliyeye sevk edildi.
    • DHA
    • 18.02.2021 - 14:20
    • Güncelleme : 18.02.2021 - 14:53
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    Adıyaman'daki yankesici yakalandı

    Adıyaman'daki Hocaömer Mahallesi'nde geçen hafta cuma günü hediyelik eşya satan iş yerine giren kimliği belirsiz kişi, vitrindeki ürünlere bakan kadının çantasındaki cep telefonunu çaldı.

    Dışarı çıkan şüpheli, daha sonra cadde üzerinde bebek arabasıyla giden kadının açık olan çantasındaki cep telefonunu el çabukluğuyla aldı.

    Bir süre sonra telefonlarının çalındığını anlayan kadınlar, polise haber verdi. Bölgeye sevk edilen polis ekipleri, şüphelinin Ercan K. olduğunu belirledi.

    KAMERA KAYITLARI İNCELENDİ

    Şüphelinin, kadınların çantalarından cep telefonlarını çalma anı ise güvenlik kameralarına yansıdı.

    YAKALANDI

    İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Ercan K.'yi kent merkezinde iş yerleri önünde gezerken yakaladı. Gözaltına alınan Ercan K., sorgusunda, Şanlıurfa'dan geldiğini, kadınların çantasından çaldığı cep telefonlarını Gaziantep'te sattığını itiraf etti. Şüpheli, emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.

    Adıyaman'daki yankesici yakalandı VİDEO

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    Adıyaman daki yankesici yakalandı #2

    Adıyaman daki yankesici yakalandı #3

    Adıyaman daki yankesici yakalandı #4

    Adıyaman daki yankesici yakalandı #5

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    Adıyaman daki yankesici yakalandı #7

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