- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- Adıyaman’ın Menzil köyünde yangın paniği
Adıyaman’ın Menzil köyünde yangın paniği
Menzil köyünde çıkan yangında dumanlar binanın çatı katını sardı. İtfaiyenin erken müdahalesi ile olası bir facia önlendi.
- İHA
- 29.03.2021 - 08:47
Adıyaman’ın Kahta ilçesine bağlı Menzil köyünde bir binanın çatı katından dumanlar yükselmeye başladı.
Dumanları fark eden çevredeki vatandaşlar, ekiplere haber verdi.
Kahta Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, yangın büyümeden kontrol atına aldı.
MADDİ HASAR MEYDANA GELDİ
Yangında can kaybı ve yaralanma yaşanmadı.
Soğutma çalışmalarının ardında, binadaki maddi hasar açığa çıktı.
Binanın çatı katı ve ahşap kısımlarında hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.