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    Adnan Oktar, avukatlar aracılığı ile örgüte talimatlar veriyor

    Tutuklu bulunduğu cezaevinden avukatlar aracılığıyla örgütü yönettiği tespit edilen Adnan Oktar’ın avukat görüşmelerinin kayıt altına alınmasına karar verildi.
    • 27.04.2022 - 17:23
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    Adnan Oktar, avukatlar aracılığı ile örgüte talimatlar veriyor

    İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Adnan Oktar ile görüşme gerçekleştiren avukatların, avukatlık görevleri dışında örgüt lideri tarafından verilen talimatları örgüt mensuplarına ilettiği iddiasına ilişkin soruşturma başlattı.

    “Gün ve saatleri sınırlandırılsın” talebi

    Avukatların Oktar’ın talimatlarını taşıyarak örgüt içindeki çözülmelerin önüne geçmeye çalıştığı öğrenilirken Başsavcılık, örgüt faaliyetlerinin devam etmesini engellemek için Adnan Oktar ve avukatlarının görüşmelerinin gün ve saatlerinin sınırlandırılmasını talep etti.

    Kayıt altına alınacak

    Başsavcılık, ayrıca örgüt faaliyetlerinin önüne geçilmesi için Oktar ve avukatlarının görüşmelerinin kayıt altına alınmasını istedi.

    Adnan Oktar, avukatlar aracılığı ile örgüte talimatlar veriyor #1

    3 aylık kayıt tutulacak

    Talebi değerlendiren İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi, tutuklu sanık Adnan Oktar’ın avukatlarla görüşmesinin 3 ay süreyle kayıt altına alınmasına karar verdi.

    Mahkeme, Oktar’ın avukatına veya avukatın sanığa verdiği belge ve aralarındaki konuşmalara ilişkin tuttukları kayıtlara el konulmasına da karar verdi.

    Sınırlama talebine ret

    DHA’nın haberine göre mahkeme, bu aşamada görüşmelerin gün ve saatlerinin sınırlandırılması talebini ise reddetti.

    Adnan Oktar, avukatlar aracılığı ile örgüte talimatlar veriyor #2

    Adnan Oktar, avukatlar aracılığı ile örgüte talimatlar veriyor #3


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