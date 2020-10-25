Adresi bulamadığı için hastanelik edilen kargocu hayatını kaybetti

İstanbul Çekmeköy’de adres eksik olduğu için teslimat yapamayınca yardımcı olmaya çalıştığı alıcı tarafından darp edilen kargocu tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Çekmeköy’de 19 Ekim’de MNG kargoda çalışan 40 yaşındaki Mehmet Ali İbin, adres eksikliği nedeniyle paketi teslim edemeyince kargo alıcısı Tayfun Ş.’yi telefonla aradı. İbin, Tayfun Ş.’ye paketi şubeye teslim etmek yerine kendisiyle buluşup teslim edebileceğini söyledi.

ÖLDÜRESİYE DÖVDÜLER

Fakat Tayfun Ş., kargo çalışanı İbin’in adresi bulamamasına sinirlenerek telefonda şikayette bulundu. Ardından Tayfun Ş. ile beraberindeki iki şahıs, kargo aracının yanına otomobil ile geldi. Tayfun Ş., iddiaya göre sokak ortasında kargo çalışanı Mehmet Ali İbin’e saldırdı. İbin, kafasına aldığı darbeler nedeniyle fenalaşarak yere yığıldı.

HAYATINI KAYBETTİ

Hastaneye kaldırılan ve beyin kanaması geçiren İbin, hastanede ameliyata alındı. Hastanede yaşam savaşı veren İbin’in hayatını kaybettiği öğrenildi.

Çekmeköy’de kargoyu elden teslim etmek istedi, hastanelik oldu ViDEO

KASTEN ÖLDÜRMEDEN TUTUKLANDI

Kargo şirketinin kuryesini yumruklayarak ölümüne neden olduğu gerekçesi ile gözaltına alınan şüpheli Tayfun Ş., emniyet işlemlerinin ardından soruşturmayı yürüten İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edildi.

Tayfun Ş., savcılık sorgusunun ardından, “Kasten öldürme" suçundan tutuklanması talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildikten sonra tutuklandı.

"KÜFÜRLÜ KONUŞTU İTELEŞTİK"

Mahkemedeki sorgusunda kız arkadaşına iki adet ayakkabı sipariş ettiğini, siparişin geciktiğini söyleyen Tayfun Ş., “Telefonla konuştuk adresin eksik olduğunu söyledi. Ben yine adresi tarif ettim bana küfürlü konuşmaya başladı. Geliyorum deyip yanına gittim. Telefonda konuştuğumuz şahıs yanıma geldi. Agresif davrandı, beni itekledi. Kimlik bilgilerimi yazarken elimi birkaç defa itekledi. Refleks olarak bende elimle bir tane vurdum. O da geri çekilince ayağı bir yere takıldı ve düştü. Yardım etmek için kendisine yaklaştım. Kargo şoförü sara hastası olduğunu söyleyince alıp hastaneye götürdüm" dedi.