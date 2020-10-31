AFAD, 4 ildeki yaralıların sayısını açıkladı

AFAD: "SAKOM’dan alınan ilk bilgilere göre, İzmir’de 738, Manisa’da 5, Balıkesir’de 2 ve Aydın’da 54 kişi olmak üzere toplam 799 vatandaşımız yaralanmıştır."

AFAD, İzmir Seferihisar açıklarında meydana gelen depremde, İzmir, Manisa, Balıkesir, ve Aydın'daki yaralıların sayısını açıkladı.

AFAD’dan yapılan açıklamada, “Cuma günü, saat 14.51’de Ege Denizi Seferihisar açıklarında 6.6 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Yerin 16,54 km derininde meydana gelen depremin en yakın yerleşim birimi olan İzmir ilinin Seferihisar ilçesine uzaklığı 17,26 km'dir. Deprem sonrasında, büyüklüğü 4’ün üzerinde 24 olmak üzere, toplam 244 artçı sarsıntı yaşanmıştır.

804 KİŞİ YARALANDI

AFAD, "SAKOM’dan alınan bilgilere göre İzmir’de 743, Manisa’da 5, Balıkesir’de 2 ve Aydın’da 54 kişi olmak üzere toplam 804 vatandaşımız yaralanmıştır.

İzmir’de arama kurtarma çalışmaları yürütülen 17 binadan 4 binada çalışmalar tamamlanmış olup; 13 binada çalışmalar devam etmektedir. Söz konusu arama kurtarma çalışmaları için AFAD, JAK, STK’lar ve belediyelerden 3.999 arama kurtarma personeli, 20 arama kurtarma köpeği ile 475 araç görevlendirilmiştir” denildi.açıklamasında bulundu.

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