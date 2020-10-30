AFAD: 6 kişi hayatını kaybetti

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), İzmir'de yaşanan depremin ardından 6 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

İzmir'deki 6.6'lık depremin ardından çok sayıda bina yıkıldı, bazı binalar ise büyük hasar gördü.

Enkaz bölgelerine çok sayıda arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

12 BİNADA ARAMA KURTARMA SÜRÜYOR

Enkaz altında kalan vatandaşlar için 12 binada kurtarma çalışmaları devam ederken, deprem bölgesinden acı haber geldi.

6 VATANDAŞ YAŞAMINI YİTİRDİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), "Alınan ilk bilgilere göre 6 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 202 vatandaşımız yaralanmıştır." açıklamasında bulundu.

FAHRETTİN KOCA: BAŞIMIZ SAĞ OLSUN

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da son duruma ilişkin açıklamada bulundu.



Bakan Koca, "İzmir’deki depremde ne yazık ki 4 vatandaşımız hayatını kaybetti. Toplamda 120 vatandaşımız depremden etkilendi. 38 ambulansımız, 35 UMKE ekibimiz ve 2 ambulans helikopterimiz olay yerinde. Tüm desteğimizle İzmir halkının yanındayız. Başımız sağ olsun." ifadelerine yer verdi.

70 CİVARINDA KİŞİ KURTARILDI

Öte yandan gelen bir son dakika bilgisine göre İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, 6,6 büyüklüğündeki depremde enkaz altından şu ana kadar 70 civarında kişinin kurtarıldığını bildirdi.

İzmir'de enkazdan arama kurtarma çalışmaları sürüyor VİDEO