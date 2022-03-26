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- AFAD: Kayseri'deki maden ocağında 2 kişi göçük altında kaldı
AFAD: Kayseri'deki maden ocağında 2 kişi göçük altında kaldı
Yahyalı ilçesinde bulunan maden ocağında 2 vatandaş, göçük altında kalırken, kurtarma çalışmalarının başladığı bildirildi.
- Haber Merkezi
- 26.03.2022 - 09:10
- Güncelleme : 26.03.2022 - 09:27
AFAD'ın Twitter üzerinden yaptığı bilgilendirmede, Kayseri'deki maden ocağında 2 kişinin göçük altında kaldığı bildirildi.
Bölgede kurtarma çalışmaları başlatılırken enkaz altındaki işçilerin durumuyla ilgili bilgiye ulaşılamadı.
"2 VATANDAŞIMIZ GÖÇÜK ALTINDA KALDI"
AFAD'ın paylaşımında şu ifadeler yer aldı:
"Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde bir maden ocağında 2 vatandaşımızın göçük altında kaldığı bilgisi alınmıştır.
"GELİŞMELERİ TAKİP EDİYORUZ"
İşletmenin tahlisiye ekipleri kurtarma çalışmalarına başlamış olup Kayseri İl AFAD, İtfaiye, UMKE ve Jandarma ekipleri bölgeye sevk edilmiştir. Gelişmeleri takip ediyoruz."