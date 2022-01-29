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Afgan gaspçı, 23 yaşındaki genci kıyafetlerine kadar soyup ölüme terk etti

Afgan gaspçı, 23 yaşındaki genci kıyafetlerine kadar soyup ölüme terk etti

İstanbul'da Afgan uyruklu bir gaspçı tarafından kıyafetlerine kadar soyulan genç, çıplak ayakla kar üstünde kilometrelerce yardım aradı. Gencin soğuktan yanan ayaklarını kaybedebileceği belirtildi.