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- Afgan gaspçı, 23 yaşındaki genci kıyafetlerine kadar soyup ölüme terk etti
Afgan gaspçı, 23 yaşındaki genci kıyafetlerine kadar soyup ölüme terk etti
İstanbul'da Afgan uyruklu bir gaspçı tarafından kıyafetlerine kadar soyulan genç, çıplak ayakla kar üstünde kilometrelerce yardım aradı. Gencin soğuktan yanan ayaklarını kaybedebileceği belirtildi.
- Haber Merkezi
- 29.01.2022 - 09:51
- Güncelleme : 29.01.2022 - 09:53
İstanbul'da Afgan uyruklu bir gaspçı gece mesaisinden çıkan bir genci gasp etti.
Üzerindeki kıyafetleri ve ayakkabılarını alan gaspçı, 23 yaşındaki Berkay Köklü'yü öylece bırakıp kayıplara karıştı.
Çıplak ayaklarıyla karlar üzerinde yaklaşık yürüyerek yardım arayan ve sonunda bir taksiciye ulaşan Köklü, hastaneye kaldırıldı.
SOĞUKTAN AYAKLARI YANDI: KAYBETME RİSKİ VAR
Hastaneye kaldırılan gencin ayaklarında soğuk yanığı oluştuğu ve ayaklarını kaybetme riskinin bulunduğu belirtildi.
Afgan gaspçı ise Köklü'nün cep telefonunu satmaya çalışırken yakalandığı belirtildi.