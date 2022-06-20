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    Afgan göçmenler ülkelerine gönderiliyor

    Türkiye’ye yasadışı yollardan giren Afganistan uyruklu 227 göçmen daha Malatya’dan uçakla ülkelerine gönderildi.
    • 20.06.2022 - 18:30
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    Afgan göçmenler ülkelerine gönderiliyor

    Türkiye’ye yasadışı yollardan giren, polis ve jandarmanın yaptığı çalışmalarda yakalanan Afganistan uyruklu 227 düzensiz göçmen daha İl Göç İdaresi Müdürlüğü’nde yapılan işlemlerin ardından Malatya Havalimanı’ndan ülkelerine gönderildi.

    İl Göç İdaresi Müdürlüğü’nce işlemleri devam eden 227 Afganistanlı göçmen ise yarın düzenlenecek charter seferlerle ülkelerine gönderilecek.

    3 gün içerisinde 681 Afganistanlı göçmen gönderildi

    İHA'ya göre Malatya’da üç gün içerisinde toplam 681 Afganistanlı göçmen ülkelerine gönderildi.

    Afgan göçmenler ülkelerine gönderiliyor #1

    Afgan göçmenler ülkelerine gönderiliyor #2


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