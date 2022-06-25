Afganistan uyruklu 131 kaçak göçmen, geri gönderildi

Yasa dışı yollarla ülkeye giriş yapan 131 kaçak göçmen daha, İstanbul Havalimanı’ndan uçağa bindirilerek ülkelerine gönderildi.

Yurda yasadışı yollarla giriş yapan kaçak göçmenlere yönelik çalışmalar aralıksız devam ediyor…

Kaçak göçün önlenmesi ve kayıt dışı göçmenlerin sınır dışı edilmesine yönelik çalışmalar kapsamında, Afganistan uyruklu 131 kaçak göçmen daha, Göç İdaresi Başkanlığı tarafından düzenlenen seyahat belgesiyle sınır dışı edilmek üzere İstanbul Havalimanı'na getirildi.

Ülkelerine gönderildiler

AA’nın haberine göre; 131 kaçak göçmen, uçakla İstanbul Havalimanı'ndan Afganistan'a gönderildi.

Polis ve jandarma ekiplerinin gözetiminde güvenlik noktasından geçirilen göçmenler, Afganistan'a gönderilmek üzere uçağa bindirildi.