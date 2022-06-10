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    Afganistan uyruklu 221 düzensiz göçmen sınır dışı edildi

    Afganistan uyruklu 221 düzensiz göçmen sınır dışı edildi

    Türkiye'ye yasa dışı yollarla giren Afganistan uyruklu 221 düzensiz göçmen, uçakla İstanbul Havalimanı'ndan ülkelerine gönderildi.
    • 10.06.2022 - 07:06
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    Düzensiz göçün önlenmesi ve kayıt dışı göçmenlerin sınır dışı edilmesine yönelik çalışmalar sürüyor.

    221 kaçak Afgan göçmen daha ülkelerine gönderildi

    Bu kapsamda güvenlik ekipleri tarafından uygulamalarda yakalanan ve geri gönderme merkezine getirilerek işlemleri tamamlanan Afganistan uyruklu 221 düzensiz göçmen, Göç İdaresi Başkanlığının düzenlediği seyahat belgesiyle sınır dışı edilmek üzere İstanbul Havalimanı'na getirildi.

    Afganistan uyruklu 221 düzensiz göçmen sınır dışı edildi #1

    Jandarma gözetiminde uçağa bindirildiler

    Polis ve jandarma ekiplerinin gözetiminde güvenlik noktasından geçirilen göçmenler, Afganistan'a gönderilmek üzere uçağa bindirildi.

    Afganistan uyruklu 221 düzensiz göçmen sınır dışı edildi #2

    Afganistan uyruklu 221 düzensiz göçmen sınır dışı edildi #3

    Afganistan uyruklu 221 düzensiz göçmen sınır dışı edildi #4

    Afganistan uyruklu 221 düzensiz göçmen sınır dışı edildi #5

    Afganistan uyruklu 221 düzensiz göçmen sınır dışı edildi #6

    Afganistan uyruklu 221 düzensiz göçmen sınır dışı edildi #7

    Afganistan uyruklu 221 düzensiz göçmen sınır dışı edildi #8

    Afganistan uyruklu 221 düzensiz göçmen sınır dışı edildi #9

    Afganistan uyruklu 221 düzensiz göçmen sınır dışı edildi #10


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