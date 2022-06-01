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    Afganistan uyruklu 236 kaçak göçmen, geri gönderildi

    Farklı illerde yapılan operasyonlarla yakalanan 236 Afganistan uyruklu kaçak göçmen, İstanbul’da uçağa bindirilerek ülkelerine gönderildi.
    • 01.06.2022 - 09:20
    • Güncelleme : 01.06.2022 - 09:49
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    Afganistan uyruklu 236 kaçak göçmen, geri gönderildi

    81 ilde, yurda yasa dışı yollardan giriş yapan kaçak göçmenlere yönelik çalışmalar aralıksız devam ediyor.

    Yapılan operasyonlar neticesinde, farklı illerde yakalanan Afganistan uyruklu kaçak göçmenler, İstanbul’da otobüslerle havalimanına getirildi.

    00.30 uçağı ile ülkelerine gönderildiler

    İHA’nın haberine göre, işlemleri tamamlanan kaçak göçmenler, 00.30 uçağı ile ülkelerine gönderildi.

    Afganistan uyruklu 236 kaçak göçmen, geri gönderildi #1

    Afganistan uyruklu 236 kaçak göçmen, geri gönderildi #2

    Afganistan uyruklu 236 kaçak göçmen, geri gönderildi #3

    Afganistan uyruklu 236 kaçak göçmen, geri gönderildi #4


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