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- Afganistan uyruklu 236 kaçak göçmen, geri gönderildi
Afganistan uyruklu 236 kaçak göçmen, geri gönderildi
Farklı illerde yapılan operasyonlarla yakalanan 236 Afganistan uyruklu kaçak göçmen, İstanbul’da uçağa bindirilerek ülkelerine gönderildi.
- 01.06.2022 - 09:20
- Güncelleme : 01.06.2022 - 09:49
81 ilde, yurda yasa dışı yollardan giriş yapan kaçak göçmenlere yönelik çalışmalar aralıksız devam ediyor.
Yapılan operasyonlar neticesinde, farklı illerde yakalanan Afganistan uyruklu kaçak göçmenler, İstanbul’da otobüslerle havalimanına getirildi.
00.30 uçağı ile ülkelerine gönderildiler
İHA’nın haberine göre, işlemleri tamamlanan kaçak göçmenler, 00.30 uçağı ile ülkelerine gönderildi.