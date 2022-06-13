Yunan unsurlarının yaraladığı Afganlı göçmen yaşamını yitirdi

Yunanistan güvenlik güçlerinin silahla ağır yaraladığı Afganistan uyruklu kaçak göçmenlerden biri, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Yunan unsurlarının kaçak göçmenlere yönelik zulümleri devam ediyor.

Edirne'nin Uzunköprü ilçesine bağlı Yunanistan sınırında bulunan Alibey köyünde, bir grup Afganistan uyruklu göçmen sınırı geçmek istedi.

Durumu fark eden Yunanistan tarafındaki güvenlik güçleri, kaçak geçmek isteyen Afganlara ateş açtı.

8 Afgan'a ateş açtılar

Yaşanan olay sonucunda 8 kişilik grup içinde bulunan 1 kişinin ağır yaralandığı öğrenildi.

Olayın duyulması üzerine bölgeye giden sağlık ekipleri tarafından alınan yaralı göçmen, Uzunköprü Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

1 kişi kurtarılamadı

Sağlık durumu ağır olan Afgan göçmen, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.