Afganistan’dan yürüyerek Osmaniye'ye geldi, kardeşi ile kavuştu

Afganistan’dan yola yaya olarak yola çıkıp 3 ay sonra Van üzerinden ülkeye kaçak yollar ile giriş yapan şahıs, 5 yıl boyunca görüşemediği kardeşi ile buluşturuldu.

Afganistan’dan yola çıkarak Türkiye’ye gelen İsmetullah Devleti isimli şahıs, Osmaniye’de polisin uygulama noktasında yakalandı.

Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü'ne götürülen şahıs, ifadesinde Afganistan’ın Mezar-ı Şerif kentinde kaldığını, anne babasının sağ, 4’ü erkek 7 kardeş olduklarını, evli ve eşinin de hamile olduğunu söyledi.

Çalışmak için Türkiye’ye geldiğini ifade eden İsmetullah Devleti, kardeşi Abdulkedir Devleti’nin de Türkiye'de olduğunu düşündüğünü belirterek, bulunması için yardım istedi.

GEÇİCİ KİMLİK BELGESİ VERİLDİĞİ BELİRLENDİ

Verilen bilgilerden yola çıkan ekipler, Abdulkedir Devleti’nin Adana'da bir fabrikada işçi olarak çalıştığını, savaş mağduru olduğu için Adana İl Göç İdaresi tarafından, 'Uluslararası Koruma Statüsü' altında geçici kimlik belgesi verildiğini belirledi.

KARDEŞLER BİRBİRLERİNE KAVUŞTURULDU

Abdulkedir Devleti, bulunduğu yerden araç ile alındı.

5 yıldır birbirini görmeyen kardeşler birbirlerine kavuşturuldu.

Kardeşler, uzun birbirlerine sarılarak hasret giderdi.

VAN ÜZERİNDEN GİRİŞ YAPTI

3 ay önce ayrıldığını söyleyen İsmetullah Devleti, yaya olarak Van üzerinden kaçak yollarla giriş yaptığını ifade etti.

İsmetullah Devleti, “Yürüyerek Osmaniye’ye kadar geldim. Sonra polis ekipleri yakaladı. Ülkemdeki savaş nedeniyle buraya geldim. Burada sağ olsunlar yardımcı oldular. Kardeşimi 5 senedir hiç görmedim. Burada gördüm ve çok mutlu oldum. Herkesten Allah razı olsun.” sözlerini kaydetti.

“EMNİYETE ÇOK TEŞEKKÜR EDİYORUM”

Abdulkedir Devleti ise, şu ifadeleri kullandı:

"Ağabeyimi uzun bir süredir görmüyordum. Emniyetten arandım ve ağabeyimin Osmaniye’de olduğu bilgisini aldım. Buraya geldim ve ağabeyimle karşılaştım. Çok mutluyum. Polislere, emniyete çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun."





AİLE BİRLEŞİM BELGESİ DÜZENLENDİ

Osmaniye İl Göç İdaresi tarafından kardeşlerin beraber kalabilmeleri için 'Aile Birleşimi Belgesi' düzenlendi.

Adana İl Göç İdaresi'ne gönderilen göçmen ağabey İsmetullah Devleti'ye daha sonra kimlik belgesi düzenleneceği kaydedildi.