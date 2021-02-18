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- Afrin'e terör örgütü PKK'dan roketli saldırı
Afrin'e terör örgütü PKK'dan roketli saldırı
Terör örgütü YPG/PKK'nın Afrin'e gerçekleştirdiği roketli saldırıda 13 kişi yaralandı.
- İHA
- 18.02.2021 - 04:06
- Güncelleme : 18.02.2021 - 04:38
Suriye’nin 20 Ocak 2018’de Zeytin Dalı Harekatıyla temizlenen bölgesi Afrin’e YPG/PKK’lı teröristlerin elinde bulundurduğu Tel Rıfat ilçesinden roketli saldırı gerçekleştirildi.
SİVİLLER YARALANDI
Afrin merkezine yapılan saldırıda 6'sı çocuk 3'ü kadın toplam 13 sivil yaralandı.
Atılan roketlerin, sivillerin evlerine isabet etmesi nedeniyle saldırılarda maddi hasar da meydana geldi.