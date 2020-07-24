Google’ın ismini kullanıp 36 firmayı 1 milyon TL dolandıran 16 şüpheli, Afyonkarahisar ve Hakkari'de düzenlenen operasyon ile yakalandı.

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, internet arama motoru olan 'Google’dan arıyoruz diyerek 36 firmayı dolandıran suç örgütüne yönelik çalışma başlattı.

Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen çalışmada, suç örgütünü üyelerinin 0850 ile başlayan VOİP yani internet üzerinden hatlar ile firmaları arayarak kendilerini dünyaca ünlü internet arama motoru Google firması ile bir bağlantısı olmamasına rağmen kendilerini Google şirket çalışanı, Google güncelleme departmanı veya Google adına faaliyet gösteren şahıslar olarak tanıttıkları belirtildi.

Afyonkarahisar merkezli dolandırıcılık operasyonu

1 MİLYON TL'LİK VURGUN

Şahısların firmalara Google üzerinde reklam kaydı oluşturulacağı, iş yerine ait reklamının Google’da üst sıralarda yer alacağı ya da daha öncesinde reklam kaydının olduğunu belirterek, bu reklam kaydının güncellenmesi gerektiği, güncellenmediği takdirde ise daha fazla ücret ödeyeceği şeklinde aldatıcı söylemlerde bulundukları öne sürüldü.

Örgüt üyelerinin firma yetkililerinin ikna olmasını sağladıktan sonra mobil ödeme sistemi üzerinden vatandaşlardan ya faturalı hatlarına gönderilen mesaja ‘Evet’ yazdırılmak suretiyle ve banka hesabı üzerinden EFT yaptırılmak suretiyle dolandırdıkları ortaya çıktı. Şüphelilerin bu yöntemler dolandırıcılık faaliyetlerinden yaklaşık 1 milyon TL haksız kazanç sağladıkları tespit edildi.

İKİ İLDE 16 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Artan ihbarlar üzerine açılan soruşturma kapsamında Afyonkarahisar ve Hakkari’de 15 ev ve 2 iş yerine baskınlar düzenlendi.

Baskınlarda örgütün yöneticisi olduğu iddia edilen U.D., M.B., A.D ve C.B. ile birlikte Y.D., H.D., N.İ., H.Y., H.K., N.T., S.D., O.S., M.A.B., B.Ç., M.Ç., Ü.G.B. isimli şahıslar gözaltına alındı.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Gözaltına alınan şahıslardan emniyetteki işlemleri tamamlanan U.D.,M.B.,A.D., başta olmak üzere örgüt üyeleri H.D., N.İ., H.Y., H.K., N.T., S.D., isimli 9 şahıs geniş güvenlik önlemleri altında Afyonkarahisar Adliyesi’ne sevk edildi.

Şüphelilerinin akşam saatlerinde mahkemeye sevk edilmeleri bekleniyor.

Öte yandan, Hakkari’de yakalanan Y.D.’nin de adliyeye sevk edildiği öğrenildi.