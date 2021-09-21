Afyonkarahisar'a freni boşalan tır 6 aracı biçti

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde, freninin boşalması nedeniyle sürücüsünün kontrolünden çıkan tır, önüne kattığı 6 aracı biçti. Kazada 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Saat 16.00 sıralarında Afyonkarahisar- Sandıklı karayolunun Dinar girişi yakınlarında meydana gelen olayda, sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 99 VL 938 yabancı plakalı ip makaraları yüklü tır, iddiaya göre freninin boşalması nedeniyle sürücüsünün kontrolünden çıktı.

TIR, KARŞI ŞERİDE GEÇTİ

İlk önce ışıklı kavşakta bekleyen Çağlayan Gürsu'nun kullandığı 03 RG 161 plakalı otomobile çarpan tır, karşı şeride geçti. Yol üzerinde bulunan plakası öğrenilemeyen traktör ile Mehmet Balon yönetimindeki 03 FH 214 plakalı çekiciye çarpan tır, ardından trafik ışıklarında bekleyen 03 F 1074 plakalı otomobil, 35 HE 3862 plakalı otomobil ve 34 EFG 698 plakalı hafif ticari araca çarptı. Hızla ilerlemeye devam eden tır, metreler sonra durabildi. Bu sırada tırın tekerlek bölümünde yangın çıktı.

TIR SÜRÜCÜSÜ POLİS MERKEZİNE GÖTÜRÜLDÜ

Olay yerinin savaş alanına döndüğü kazayı görenlerin haber vermesi üzerine çok sayıda kurtarma ekibi bölgeye sevk edildi. Tırın tekerleğindeki yangına itfaiye ekipleri müdahale ederek, büyümesini önledi. Kaza nedeniyle tırda ve çarptığı araçlarda büyük çapta hasar meydana gelirken, çekici sürücüsü Mehmet Balon ile diğer araçlarda bulunan Mehmet Çakmak ve Zeynep Çakmak yaralandı.

Durumu ağır olan Mehmet Balon ile hafif yaralanan Mehmet Çakmak ve Zeynep Çakmak sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye götürülerek tedaviye alındı. Kazayı yara almadan atlatan tırın sürücüsü ise ifadesi için polis merkezine götürüldü.

Kazanın görgü tanıklarından Selim Akbaş, tırın önüne kattığı araçlara çarparak geldiğini anlatırken, bu kavşakta daha önce de defalarca kaza yaşandığını belirterek, yetkililerden önlem alınmasını istedi.

"BEN BÖYLE BİR KAZAYI İLK DEFA GÖRÜYORUM"

Diğer bir görgü tanığı Hilmi Çalışkan da şöyle dedi:

"Ben böyle bir kazayı ilk defa görüyorum. Dinar’da onlarca kaza oldu. Ama bu kaza o kadar feci bir kaza ki Allah’tan olacak ki okul servisi 2 dakika önce bu kavşaktan geçti. Bu kavşağa altgeçit veya battı- çıktı ne gerekiyorsa yapmaları lazım. Bu kazayı gözlerimle gördüğüm için çok etkilendim. Yaralımız var ama ölüm olayı olmadığından çok mutluyuz. Biz bunu defalarca gündeme getirdik. Lütfen yetkililer sesimizi duysun buraya ne gerekiyorsa yapsın."

KAZA ANI KAMERADA

Öte yandan kaza anı çevredeki bir güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Görüntülerde; otomobile, çekici ve traktöre çarpan tırın karşı şeride geçerek önüne gelen araçları biçtiği ve bir süre ilerledikten sonra durduğu anlar yer aldı.

Afyonkarahisar'a freni boşalan tır 6 aracı biçti VİDEO



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