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    Afyonkarahisar'da 14 yaşındaki çocuk, babasıyla tartışan tır şoförlerini vurdu

    Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde 14 yaşındaki B.E., trafikte babası S.E. ile tartışan 2 tır şoförüne, torpido gözünden aldığı tabancayla ateş açarken, yaralanan 2 şoförden biri hayatını kaybetti.
    • DHA
    • 23.01.2021 - 08:02
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    Afyonkarahisar'da 14 yaşındaki çocuk, babasıyla tartışan tır şoförlerini vurdu

     

    Afyonkarahisar'dan Konya yönüne giden aynı firmaya ait iki TIR şoförü ile otomobil sürücüsü S.E. arasında, 'hatalı sollama' nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma devam ederken S.E.’nin oğlu B.E., otomobilin torpido gözünden aldığı tabancayla, TIR şoförlerine art arda ateş açtı.

    ŞOFÖRLERDEN BİRİ KURTARILAMADI

    S.E. ile oğlu otomobile binip uzaklaşırken, ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekipleri, TIR şoförü Sinan Sarıkaya'nın yaşamını yitirdiğini belirledi. A.K. ise ambulansla Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Sarıkaya'nın cenazesi ise Çay Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

    Afyonkarahisar da 14 yaşındaki çocuk, babasıyla tartışan tır şoförlerini vurdu #1

    KAVŞAKTA JANDARMA YAKALADI

    Emniyet güçleri, kaçan baba ile oğlunu yakalamak için çalışma başlattı. S.E. ile B.E'nin bulunduğu otomobil, Çay'ın Akkonak Kavşağı'nda jandarma tarafından durduruldu. Gözaltına alınan S.E. ile oğlu, polis ekiplerine teslim edildi.

    Yapılan aramada, suç aleti tabanca bulunamayınca ekipler, olayın meydana geldiği alanda arama çalışması başlattı.

    Afyonkarahisar da 14 yaşındaki çocuk, babasıyla tartışan tır şoförlerini vurdu #2

    Afyonkarahisar da 14 yaşındaki çocuk, babasıyla tartışan tır şoförlerini vurdu #3

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